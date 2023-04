Produktów rolnych pochodzących z Ukrainy nie można wwozić do Polski nie tylko z Ukrainy, ale również z państw Unii Europejskiej - poinformowało w niedzielnym komunikacie Ministerstwo Finansów. Dodano, że zakazany jest też tranzyt przez terytorium Polski towarów pochodzących lub wywożonych z Ukrainy.

Produktów rolnych z Ukrainy nie można wwozić do Polski również z państw UE; fot. shutterstock

Zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych

Resort przypomina, że 15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski - m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw.

Ministerstwo podkreśla, że zakazany jest również przywóz do Polski określonych tym rozporządzeniem towarów pochodzących lub wywożonych z terytorium Ukrainy, również gdy są one przywożone do Polski z innych państw Unii Europejskiej. Zakazany jest również tranzyt przez terytorium Polski produktów rolnych pochodzących lub wywożonych z terytorium Ukrainy.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski produktów rolnych dotyczy: zboża, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.