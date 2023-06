Niewątpliwie kluczowym wyzwaniem Polski jest transformacja energetyczna i stworzenie tanich źródeł energii - powiedział w rozmowie z PAP.PL ekonomista prof. Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana.

Pod hasłem "Suwerenność" od piątku w Warszawie obraduje XIII Kongres "Polska Wielki Projekt". Wśród gości kongresu znaleźli się m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Jacek Sasin i Piotr Gliński oraz przedstawiciele świata nauki i kultury.

Jednym z uczestników wydarzenia był prof. Zbigniew Krysiak, który został zapytany przez PAP.PL o ekonomiczne i gospodarcze wyzwania, jakie stoją przed Polską w najbliższych latach. "Jest ich niewątpliwie kilka. Tym kluczowym jest transformacja energetyczna, stworzenie na przyszłość tanich źródeł energii" - powiedział Krysiak. "Zaczynamy być liderem, jeśli chodzi o technologie wodorowe" - dodał.

W opinii ekonomisty istotne jest także wzmacnianie sektora wysokich technologii. "To już się dzieje. Służy temu współpraca militarna. Jest sporo firm polskich, które te technologie stosują" - ocenił. Trzecim obszarem, jaki wymienił, jest sfera wartości. Jego zdaniem Polska musi przeciwstawiać się dążeniom federacyjnym w Unii Europejskiej, bo to niesie za sobą zagrożenia także w wymiarze gospodarczym.

"(Polska musi - PAP) wpływać na to, by nie dopuścić do tworzenia superpaństwa w Europie" - stwierdził przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. Jak podkreślił, utrzymanie tradycyjnego modelu państw członkowskich "będzie fundamentem solidaryzmu społeczno-gospodarczego".

"Kiedy mówimy o gospodarce i ekonomii, to właśnie solidaryzm społeczno-gospodarczy jest systemem działania, w którym dbamy o równowagę różnych podmiotów - rodzin, gospodarstw domowych, a jednocześnie to prowadzi do największego tempa rozwoju" - zaznaczył Zbigniew Krysiak.

Wśród istotnych wyzwań wymienił także utrzymanie własnej waluty oraz "polityki pieniężnej, która jest prowadzona w tej chwili przez NBP pod kierunkiem prof. Glapińskiego".

W opinii prof. Krysiaka "strategicznym kierunkiem dla Polski ma też być odbudowa Ukrainy". To, jak powiedział, "będzie tworzyło impet gospodarczy, rozwój Ukrainy i (doprowadzi do - PAP) zbudowania silnej koalicji w Europie Środkowej, byśmy już nie byli pod takimi wpływami jak do tej pory np. Niemiec czy Francji" - dodał.