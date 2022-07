Prof. Raczkowski: stagflacja będzie nie tylko w Polsce, ale i na świecie

Autor: Olimpia Wolf

Data: 11-07-2022, 08:04

Inflacja będzie się przekładała na dalsze wzrosty cen w najbliższych miesiącach - z Konradem Raczkowskim, profesorem nauk ekonomicznych rozmawia Olimpia Wolf.

Od kilku miesięcy nowa sytuacja geopolityczna wpływa zarówno na gospodarkę Polski jak i na jej społeczeństwo.

Inflacja cały czas idzie w górę, a konsumenci zastanawiają się, do kiedy ceny żywności będą rosły.

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Branża handlowa stoi przed wieloma wyzwaniami

Olimpia Wolf: Jak na branżę handlową w Polsce wpływa obecna sytuacja geopolityczna i gospodarcza na świecie?

Profesor Konrad Raczkowski: Branża handlowa znajduje się w sytuacji, w której musi jednocześnie pokonać wiele trudności - zarówno światowych jak i krajowych, które mamy na rynku wewnętrznym. Po to, żeby dostosować się do nowej sytuacji, a ona będzie zmienna. Jeszcze nie skonsumowaliśmy do końca ryzyk pandemicznych, jeszcze nie przystosowaliśmy się do konsekwencji płynących z wojny u naszych granic, a już trzeba stawić czoła inflacji odmienianej przez wszystkie przypadki i sytuacji, której do końca nie znamy. Trudno bowiem przewidzieć, kiedy wojna się zakończy i jakie będą dalsze jej konsekwencje, które będą wpływały nie tylko na łańcuchy dostaw, ale także na ceny żywności, czyli na to, co w dużej mierze dla konsumenta końcowego jest najbardziej istotne. Inflacja CPI podawana przez GUS wyniosła w maju prawie 14 proc. Ale w przypadku firm sytuacja jest inna, dlatego że inflacja producencka jest blisko 10% wyższa od inflacji CPI. A przypadku naszego największego partnera handlowego. jakim są Niemcy, inflacja producencka jest 10 punktów procentowych wyższa niż w Polsce. To oznacza, że inflacja będzie przekładała się na dalsze wzrosty cen w najbliższych miesiącach.

Konsumenci zastanawiają się, do kiedy ceny żywności będą rosły. Mówi się, że w wakacje mogą być jeszcze wyższe, a apogeum będzie jesienią. Jak pan na to patrzy?

Uważam, że apogeum będzie jesienią albo nawet na początku kolejnego roku. Będzie to zależało od tego, kiedy albo czy koncerny energetyczne i Urząd Regulacji Energetyki wprowadzą to, co zapowiedziały, czyli 50-proc. podwyżkę cen energii elektrycznej i minimum 20-proc. podwyżkę cen gazu. Jeśli bowiem od początku 2023 roku mielibyśmy wprowadzone podwyżki, znaczyłoby to, że operatorzy zawarliby nowe taryfy dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw pewnie w lutym, jeżeli już nie od stycznia. A to by oznaczało, że mamy kolejny impuls inflacyjny, który zmniejsza tak naprawdę zasobność naszych portfeli, bo do tego to się sprowadza.

Zbliża się stagflacja

Czyli wchodzimy w kryzys gospodarczy?

Wolałbym nie używać słowa „kryzys”, ale takie są realia. To będzie stagflacja nie tylko w Polsce ale i na świecie. W zasadzie ona już jest. Przypomnę, że ze stagflacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy wzrost gospodarczy istotnie spowalnia, a jednocześnie rośnie inflacja. Tę sytuację obserwujemy od kilku miesięcy w Polsce. Jeżeli trzy kwartały z rzędu PKB będzie się zmniejszało, a tak się teraz dzieje, mówimy o tak zwanej „recesji technicznej”. Znaczy to, że gospodarka dalej działa, natomiast jest to „recesja techniczna definicyjna”, jaką Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy agencje ratingowe określają do wycen obligacji, portfeli aktywów czy też wycen przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Dla państw jest to najbardziej istotne z tytułu lokowania długu, bo zwiększa to i pogarsza sytuację lokowania papierów wartościowych na rynkach. My musimy do końca tego roku zrolować blisko 100 miliardów złotych, czyli pozyskać finansowanie zewnętrzne i w najbliższych dwóch latach ponad 300 miliardów, nie licząc deficytów kolejnych dwóch lat, które i tak będziemy mieli. Czyli dojdą dodatkowe miliardy, duże potrzeby pożyczkowe, trudna sytuacja i na pewno zadanie do wykonania dla wspólnej polityki monetarnej i podatkowej,ponieważ będa one miały wpływ na kieszenie obywateli, na firmy i na to, czy będą pieniądze na świadczenia społeczne, czy będzie trzeba dokonywać cięć w wydatkach, które są zbyt kosztochłonne.

Oprac. na podstawie fragmentu podcastu. Zapraszamy do wysłuchania całego podcastu!

Konrad Raczkowski - polski ekonomista i menedżer, profesor nauk ekonomicznych, w latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, restrukturyzacjach przedsiębiorstw, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej.