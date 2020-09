Prof. SGH: pandemia przyspieszyła robotyzację; skutki tego odczujemy za kilka lat

Prof. SGH, dr hab. Sobczak jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Informatyką w Szkole Głównej Handlowej i redaktorem serwisu Robonomika.pl. W rozmowie z PAP opowiada o szansach i zagrożeniach związanych z robotyzacją w przemyśle, handlu i usługach.

PAP: Według badań, w związku z pandemią prawie co piąty Polak boi się, że straci pracę na rzecz robota czy inteligentnego oprogramowania. Czy pojawienie się koronawirusa rzeczywiście wpłynęło na robotyzację i stworzyło takie zagrożenie?

Prof. Andrzej Sobczak: Automatyzacja działalności przedsiębiorstw - w szczególności wprowadzanie robotów czy inteligentnych programów - nie dzieje się z dnia na dzień. To dłuższy proces. Trudno więc powiedzieć, aby pandemia go spowodowała, ale na pewno przyspieszyła w wielu organizacjach. Liczne firmy zobaczyły, że to konieczność. Można powiedzieć, że epidemia stała się katalizatorem zmian. Pierwsze efekty tego powinniśmy zobaczyć pod koniec tego roku i na początku przyszłego.

PAP: Jakie to będą zmiany - te bliższe, ale też te późniejsze? Specjaliści mówią często wręcz o rewolucji.

A.S.: Najczęściej mówiąc o robotach, ludzie myślą o maszynach przemysłowych, które na przykład montują samochody czy części do samolotów. Jednak drugi obszar robotyzacji to szeroko pojęty sektor usług i handlu. Przedsmakiem takich zmian są na przykład automatyczne sklepy samoobsługowe. Akurat nie powstały ze względu na pandemię tylko z powodu ustawy ograniczającej handel w niedzielę, jednak dobrze pokazują, w jakim kierunku zmierza technologia. Ale to nie ten obszar gospodarki będzie podlegał w najszerszym stopniu transformacji.

PAP: Gdzie możemy się więc spodziewać największych zmian?

A.S.: Największa rewolucja, która dotknie sporą część z nas, nie będzie spektakularna, ale zmiany będą głębokie. Chodzi o robotyzację wszystkich procesów, które mają miejsce w firmach usługowych i być może w administracji publicznej. Nie mówimy tutaj o robotach fizycznych, tylko o zastępującym człowieka oprogramowaniu - tzw. narzędziach do robotyzacji procesów biznesowych (RPA - Robotic Process Automatuon). Możemy wymienić m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne czy centra usług wspólnych, w tym tzw. BPO (Business Process Outsourcing) i SSC (Shared Service Center), które w pierwszej kolejności stosują te narzędzie informatyczne. Takie programy można wdrożyć dużo szybciej i taniej niż roboty przemysłowe. Warto zwrócić przy tym uwagę, że w samym sektorze BPO pracuje w Polsce 300 tys. osób, a dla porównania np. w górnictwie - 100 tys.