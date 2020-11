Prognoza pogody na 1 i 2 grudnia

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i nieznacznie wzrośnie.

We wtorek na południu kraju słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Na zachodzie kraju i na wybrzeżu słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na Podlasiu słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st. C na południowym wschodzie i w kotlinach górskich, około 1 st. C, 2 st. C w centrum do 4 st. C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W nocy na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane okresami duże, na pozostałym obszarze przeważnie małe, jedynie w miejscach występowania mgły przejściowo duże. Początkowo na północnym - zachodnie słabe opady śniegu. Na południu i miejscami na zachodzie mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -8 st. C, -6 st. C na południowym wschodzie i południu, około -5 st. C, -4 st. C w centrum i na Warmii do -2 st. C, 0 st. C na wybrzeżu i Półwyspie Helskim; w rejonach podgórskich od -11 st. C do -8 st. C, lokalnie spadki do -13 st. C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni.

W środę na przeważającym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo w rejonach oddziaływania mgły zachmurzenie duże. W kotlinach górskich zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna -2 st. C na wschodzie i w kotlinach górskich, około 0 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami możliwe słabe opady śniegu. Drogi i chodniki miejscami śliskie. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr słaby, nad ranem wzmagający się do umiarkowanego, południowo-zachodni i południowy.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.