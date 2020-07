Prognoza pogody na 1 i 2 sierpnia

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i niezancznie będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie małe lub umiarkowane, na wschodzie okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 21 st. C na wschodzie oraz miejscami nad morzem i na Podhalu do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr we wschodniej połowie kraju słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni, w pozostałej części kraju na ogół słaby, zmienny.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko nad ranem na południowym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7 st. C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 16 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby, zmienny.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, późnym popołudniem na zachodzie i południowym zachodzie wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Temperatura maksymalna od 23 st. C na Suwalszczyźnie i nad morzem do 30 st. C na zachodzie kraju, w dolinach karpackich około 22 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, podczas burz umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu rozpogodzenia. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i północny.

W nocy w stolicy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 12 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, zmienny.