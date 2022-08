Prognoza pogody na 1 września

Autor: PAP

Data: 31-08-2022, 14:55

Jak podaje IMGW, Skandynawia i Europa Środkowa będą w zasięgu klina wyżu znad Morza Barentsa, pozostałe rejony kontynentu znajdą się w zasięgu niżów i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu klina wyżu z centrum nad Morzem Barentsa. Z północy będzie napływać chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody na 1 września /fot. Shutterstock

Jaka temperatura maksymalna 1 września?

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północy, wschodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, na północy możliwe słabe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich do 22 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni.