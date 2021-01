Prognoza pogody na 10 i 11 stycznia

IMGW: od przyszłego tygodnia ocieplenie; w środę i czwartek będzie nawet 30 st. C

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W niedzielę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu, nad morzem deszczu ze śniegiem. Na pojezierzach pomorskich rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od -4 st. na Podhalu i -3 st. na północnym wschodzie do 1 st., 2 st. na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu, głównie na północy kraju. Na Pomorzu miejscami przyrost pokrywy śnieżnej około 5 cm. W kotlinach górskich możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, również osadzające szadź. Temperatura minimalna od -7 st., -5 st. na wschodzie do -2 st., 0 st. na zachodzie i nad morzem. W kotlinach górskich silny mróz: na Podhalu od -20 do -12 st., w Beskidach około -15 st., w Bieszczadach -13 st., w Sudetach około -12 st. Miejscami w centrum kraju nawierzchnie dróg i chodników będą śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, południowo-zachodni.

W poniedziałek na południu zachmurzenie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady śniegu, nad morzem też deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -3 st. w kotlinach górskich i -2 st. na wschodzie do 0 st. na zachodzie i 2 st. nad morzem. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże i okresami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.