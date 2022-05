Prognoza pogody na 11 i 12 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą północną znajdować się będą niże z układami frontów atmosferycznych. Z kolei nad Europą południową pozostanie wyż z centrami nad Morzem Śródziemnym i Czarnym. Polska północna znajdzie się w strefie ułożonego równoleżnikowo, pofalowanego frontu atmosferycznego, związanego z niżem nad Skandynawią a Polska południowa będzie na skraju rozległego wyżu znad Morza Śródziemnego.

Autor: PAP

Data: 10-05-2022, 19:52

Prognoza pogody na 11 i 12 maja /fot. Unsplash

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

W środę na północy i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu możliwe lokalnie burze. Na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na północy do 26 stopni w centrum kraju i 28 stopni na południu, jedynie nad samym morzem około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

Miejscowe opady deszczu

W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże i miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, nad morzem i na Suwalszczyźnie miejscami 10 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku około 16 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do około 20 mm. Temperatura maksymalna na Pomorzu Zachodnim od 13 do 16 stopni Celsjusza, od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę od 19 do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 24 do 29 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz oraz w górach porywy wiatru do 80 km/h, na południowym wschodzie do około 90 km/h.

Pogoda w Warszawie

W środę w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 15 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna 25 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni skręcający po południu na północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.