IMGW informuje, że północna Europa oraz częściowo basen Morza Śródziemnego będą pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Nad resztą kontynentu rozbuduje się klin Wyżu Azorskiego. Polska będzie w zasięgu klina wyżowego, tylko na wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze strefa frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody na 11 i 12 października /fot. Unsplash

Ciśnienie w Warszawie będzie rosnąć

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h.W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy i w Karpatach przelotne opady deszczu. Lokalnie, szczególnie w południowej połowie kraju, mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, w kotlinach sudeckich do 100 metrów.

Temperatura do 12 stopni

Temperatura od 1 st. C do 6 st. C; cieplej w pasie nadmorskim: od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, na południu zmienny. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego i tutaj miejscami słabe przelotne opady deszczu. Rano na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 16 st. C. Wiatr słaby, na morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, na południu zmienny.

Prognoza pogody dla Warszawy

W Warszawie we wtorek dzień zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna około 16 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.