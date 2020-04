Prognoza pogody na 12 i 13 kwietnia: Będzie chłodniej

W południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i Pomorzu okresami duże. Temperatura maksymalna od 15 st. na Suwalszczyźnie do 21 st. w centrum kraju i 23 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W nocy na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4 st. lokalnie na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 10 st. w Wielkopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej oraz samego śniegu. Gdzieniegdzie burze, zwłaszcza w południowej połowie kraju, a pod koniec dnia na wybrzeżu i Pomorzu. W czasie burzy suma opadów do 15 mm, punktowo na południu kraju do 20 mm, możliwy grad. Wysoko w Tatrach po południu opady śniegu i miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 8 st., 9 st. na wybrzeżu i Pomorzu do 19 st. w centrum kraju i 21 st. na południu i południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zwłaszcza w czasie burz, a na południu kraju do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni, skręcający od północy na północno-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowy, potem południowo-zachodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze z opadami drobnego gradu lub krupy lodowej. Prognozowana suma opadów deszczu do 15 mm. Temperatura maksymalna 16 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.