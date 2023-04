Jak informuje IMGW Północno-wschodnia oraz południowo-zachodnia Europa pozostaje pod wpływem wyżów, na pozostałym obszarze kontynentu dominują niże oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Czechami, z południa na północ przemieszcza się przez kraj chłodny front atmosferyczny. Napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Wysoko w górach przelotne opady śniegu. Na południu i w centrum, miejscami burze, możliwy również opad krupy śnieżnej. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm. Na szczytach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 7 st.C na północnym wschodzie, około 11 st.C, 12 st.C w centrum, do 14 st.C, 15 st.C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami silny, od 30 km/h do 40 km/h, z kierunków wschodnich. Nad morzem i w czasie burz porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Gdzieniegdzie opady deszczu, stopniowo zanikające w południowo-wschodniej części kraju. Wysoko w górach zanikające przelotne opady śniegu. Na południu i w centrum początkowo możliwe burze. Miejscami na południu i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 3 st.C, 4 st.C na wschodzie i południu, około 6 st.C w centrum, do 7 st.C, 8 st.C na północnym zachodzie kraju. Lokalnie w kotlinach górskich spadek temperatury do -1 st.C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wschodniego, jedynie na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty.

W niedzielę zachmurzenie duże, na południu i południowym wschodzie przejściowo umiarkowane. Rano miejscami na południu kraju zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m. Gdzieniegdzie opady deszczu, na południu lokalnie burze. Wysokość opadów w czasie burz do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 6°C na północnym wschodzie, 10 st.C, 12 st.C w centrum, do 17 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, przeważnie z kierunków północnych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże. Do wczesnego popołudnia opady deszczu, późnym popołudniem możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna około 12 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże oraz możliwe opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st.C.Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 14 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się.