Prognoza pogody na 15 marca

Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkami w rejonie Danii, Zatoki Fińskiej oraz nad północną Skandynawią, tylko na południu kraju oddziaływał będzie słabnący klin wyżowy. Na północnym zachodzie zaznaczy się strefa frontu okluzji. Będziemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie się wahać.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu możliwe rozpogodzenia. Miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, w górach śniegu. Możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 4 st. C na północy do 8 st. C na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 3 st. C do 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie kraju z kierunków północnych i okresami zmienny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 55 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.