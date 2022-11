W piątek 18 listopada na wschodzie i na południu Polski spodziewane są opady śniegu, w nocy temperatura na północnym wschodzie kraju spadnie nawet do minus dziewięciu stopni – powiedziała PAP synoptyk dyżurna IMGW Grażyna Dąbrowska.

Pogoda na 18 listopada: śnieżnie, w nocy nawet do -9 stopni/fot. shutterstock

Prognoza pogody na 18 listopada. W nocy nawet do -9 stopni

W piątek 18 listopada w południowej części kraju nadal będzie występowało zachmurzenie całkowite i duże. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wschodzie i na południu będą w ciągu dnia opady śniegu. Śnieg popada także w górach.

"W Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około siedem centymetrów. Na Wybrzeżu, szczególnie w jego wschodniej części będą za to opady deszczu ze śniegiem, a niewykluczone są także tam opady śniegu" - powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Temperatura maksymalna od minus dwóch stopni na północnym wschodzie, a także miejscami na Kielecczyźnie i Zamojszczyźnie. Na przeważającym obszarze kraju - od zera do jednego stopnia. Najcieplej będzie nad morzem, plus trzy do czterech stopni Celsjusza.

Wiatr w piątek z kierunku wschodniego i północno-wschodniego, słaby i umiarkowany. Jedynie na Wybrzeżu może być porywisty.

Zima 2022. Nadchodzi mróz

W nocy z piątku na sobotę nad Polskę napływało będzie nadal arktyczne powietrze z północnego wschodu, co spowoduje znaczne oziębienie. Na północnym wschodzie Polski temperatura spadnie nawet do minus dziewięciu stopni Celsjusza. W terenach podgórskich spodziewana temperatura to około minus pięć stopni, a na przeważającym obszarze kraju będzie około minus jeden.

Na południowym wschodzie sporo chmur, duże zachmurzenie także nad morzem. Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, a nawet małe. "Brak zachmurzenia miejscami przyczyni się do dużych spadków temperatury" - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

Na południu i na północy popada śnieg, choć będą to słabe opady śniegu. Nad morzem może to być deszcz ze śniegiem.

Wiatr słaby, przeważnie z kierunku północno-wschodniego.