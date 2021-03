Prognoza pogody na 18 marca

Synoptyk IMGW: w sobotę najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie; do +11 st. C na południu

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i powoli będzie spadało.

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C, 2 st. C na wschodzie, około 4 w centrum, do 5 st. C, 6 st. C na zachodzie kraju. Chłodniej na Podhalu około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.