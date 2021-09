Prognoza pogody na 2 i 3 września

Jak podaje IMGW, wschodnia Europa będzie w zasięgu niżu znad północno-zachodniej Rosji, nad resztą kontynentu dominował będzie rozległy wyż z centrum głównym w rejonie Wysp Brytyjskich. Polska będzie na skraju wyżu z centrami nad Wyspami Brytyjskimi i Niemcami. Z północnego zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie.

Autor: PAP

Data: 01-09-2021, 18:47

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i nieznacznie będzie wzrastać.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, głównie na wschodzie, duże i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 15 st. C do 20 st. C; cieplej na południowym zachodzie od 21 st. C do 23 st. C oraz chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 12 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie umiarkowane i duże i tam przelotny deszcz. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Gdzieniegdzie utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna od 5 st. C do 10 st. C; cieplej tylko na zachodzie i nad morzem od 11 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby, tylko nad morzem i Pomorzu Wschodnim umiarkowany, na wybrzeżu wschodnim okresami dość silny i tam w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 55 km/h.

W piątek zachmurzenie na ogół umiarkowane, na północy kraju i w Karpatach przelotny deszcz. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 23 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około 16 st. C. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i wybrzeżu okresami dość silny, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 55 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.