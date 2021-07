Prognoza pogody na 24 i 25 lipca

Jak informuje IMGW, obszar południowej Skandynawii, Europy centralnej, w tym Polski oraz Europy południowej, będzie w zasięgu wyżu. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Do Polski będzie napływała dość ciepła, polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie na północnym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 st. C na krańcach wschodnich i do 29 st. C na zachodzie, chłodniej na wybrzeżu, w rejonie Zalewu Wiślanego i w rejonach podgórskich Karpat od 21 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, na ogół wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane; nad ranem, na południowym zachodzie, przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna od 13 st. C w rejonach podgórskich Karpat i miejscami na Pomorzu Wschodnim do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Półwyspie Helskim. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

Prognoza na niedziele

W niedzielę zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami na zachodzie wzrastające do dużego. Na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 24 st. C w Kotlinie Kłodzkiej do 29 st. C miejscami na południu oraz na Pomorzu, Mazowszu i Ziemi Łódzkiej. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby, wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu, a lokalnie także burzy. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, zmienny. Porywy wiatru w czasie ewentualnej burzy do 65 km/h.