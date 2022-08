Prognoza pogody na 24 i 25 sierpnia

Autor: PAP

Data: 23-08-2022, 19:30

IMGW informuje, że nad Europą dominować będą niże z ośrodkami nad Hiszpanią, Turcją, Finlandią i w rejonie Islandii i związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Jedynie na północnym wschodzie pogodę kształtował będzie wyż z centrum nad Rosją.

Ciśnienie będzie rosło

Nad zachodnie krańce Polski sięgnie klin wyżu znad Skandynawii, pozostała część kraju będzie pod wpływem płytkiej zatoki związanej z niżem nad Turcją. Zachodnia część kraju pozostanie w strefie prawie stacjonarnego frontu ciepłego. Utrzyma się nad nami bardzo ciepłe i wilgotne powietrze napływające z rejonu Morza Czarnego, tylko krańce zachodnie będą w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie rosło.

Prognoza pogody na 24. sierpnia

W środę na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Silniejsze burze mogą wystąpić w rejonach od Mazur, Kujaw i Mazowsza po Górny Śląsk i Małopolskę. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C, 25 st. C na zachodzie do 28 st. C w centrum kraju i 32 st. C na wschodzie, w dolinach górskich i nad morzem około 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy na wschodzie pogodnie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Na południu kraju gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 15 st. C do 19 st. C, w rejonach podgórskich około 13 st. C. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Czwartek pogodny

W czwartek na wschodzie przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Silniejsze burze na południowym zachodzie i południu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym zachodzie do 28 st. C w centrum kraju i 32 st. C na wschodzie, w dolinach górskich i nad morzem około 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km.

W Warszawie w środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, wschodni.