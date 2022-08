Prognoza pogody na 25 i 26 sierpnia

IMGW informuje, że Skandynawia i północno-wschodnia Europa, w tym Polska, będą w zasięgu wyżów, północno-zachodnia Europa znajdzie się pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego, pozostałe rejony Europy, będą w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia. Do Polski nadal będzie napływało gorące powietrze z południowego wschodu. Ciśnienie waha się.

Pogoda w czwartek 25 sierpnia

W czwartek na wschodzie kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Bez opadów na wschodzie. Temperatura maksymalna od 26 st. C na zachodzie do 28 st. C w centrum kraju i 32 st. C na wschodzie, w dolinach górskich i nad morzem około 22 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju okresami duże. Początkowo przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na południowym zachodzie i zachodzie do 20 mm. W drugiej części nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 14 st. C do 17 st. C w południowej części kraju i od 17 st. C do 19 st. C w północnej, chłodniej w dolinach górskich około 13 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, na terenach podgórskich i w górach zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda w piątek 26 sierpnia

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i zachodzie umiarkowane i duże. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże.

Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad, głównie na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a na południowym zachodzie do 30 mm, lokalnie w Sudetach do 55 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. C na zachodzie do 28 st. C w centrum kraju i 32 st. C na wschodzie, w dolinach górskich i nad morzem około 22 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i burza. Suma opadów w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 18 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W piątek słonecznie. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby, wschodni.(PAP)

