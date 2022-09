IMGW informuje, że nad Europą dominować będą niże z ośrodkami nad Morzem Północnym, Bałkanami, północnymi Włochami oraz w rejonie Islandii wraz z układami frontów atmosferycznych. Jedynie krańce północno-wschodnie oraz zachodnie będą pod wpływem wyżów. Polska będzie w zasięgu niżu znad Morza Północnego. Na zachodzie kraju zaznaczy się wpływ frontów okluzji. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Prognoza pogody na 27 i 28 września /fot. Unsplash

Zmienna pogoda w przeważającej części Polski

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hPa i nieznacznie się obniży.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami głównie na Pomorzu Wschodnim. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie kraju i na Podkarpaciu możliwe burze; wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 18 st. C, w rejonach podgórskich Sudetów około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W górach deszcz ze śniegiem

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu; wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. Nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, na południu okresami do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 st. C do 10 st. C; cieplej na Półwyspie Helskim i na północnym zachodzie Mazur od 11 st. C do 13 st. C oraz chłodniej w rejonach podgórskich od 1 st. C do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty, z kierunków południowych. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 50 km/h.

Pogoda na środę

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu i możliwe burze; w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 11 st. C do 15 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy

W Warszawie we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.