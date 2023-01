Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, klin wyżowy, związany z wyżem znad Atlantyku, przemieści się z północy nad centralną Polskę. Rozmywający się front chłodny powoli przesunie się z centrum nad południową część kraju. Będzie napływać powietrze polarne morskie. Niewielkie zmiany ciśnienia.

Prognoza pogody na 28 i 29 stycznia/ fot. Aaron Burden on Unsplash

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W sobotę zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami. Za wyjątkiem północno-zachodniej części kraju słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od minus 1 do 1 st. C., w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie miejscami minus 2 st. C., a na Podhalu lokalnie minus 4 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, na północy kraju stopniowo skręcający na zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu, na Pomorzu również deszczu ze śniegiem, a nad morzem deszczu. Na Pomorzu i Warmii przejściowo możliwe słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -7 st. C na południu i na północnym wschodzie, około -5 st. C w centrum, do -2 st. C na zachodzie, nad samym morzem około 1 st. C. W kotlinach karpackich miejscami spadek temperatury do -10 st. C, największy mróz kotlinach sudeckich lokalnie -13 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Pochmurna niedziela 29 stycznia

W niedzielę zachmurzenie duże, na południowym wschodzie lokalnie większe przejaśnienia. Słabe opady śniegu, w północno-zachodniej połowie kraju przechodzące w opady deszczu, przejściowo w opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2 st. C na południowym wschodzie, w centrum około 1, do 3 st. C na północnym zachodzie, nad samym morzem 4 st. C, a w dolinach karpackich lokalnie -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami rozpogodzeniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni, skręcający na zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr słaby, w drugiej połowie nocy chwilami umiarkowany, zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z opadami śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.