Prognoza pogody na 28 sierpnia

Jak podaje IMGW, wyże nadal będą dominować nad północną i północno-zachodnią częścią Europy, reszta kontynentu znajdzie się w zasięgu niżów. Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, a na północnym wschodzie zaznaczy się płytki ośrodek niżowy przemieszczający się znad Ukrainy nad Litwę. Pozostaniemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Prognozuje się niewielki wzrost ciśnienia.

Autor: PAP

Data: 27-08-2021, 14:53

Prognoza pogody na 28 sierpnia

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz punktowe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 17 st. C do 20 st. C, chłodniej w obszarach podgórskich oraz na północnym wschodzie od 15 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na wybrzeżu powieje z północy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.