Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Francją. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę nadal kształtować będą niże z frontami atmosferycznymi. Nad Polskę od zachodu nasunie się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym.

Prognoza pogody na 3 i 4 lutego /fot. Unsplash

Znajdziemy się w zasięgu niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieści się znad Bałtyku na południowy wschód, w głąb kraju. Z zachodu i północnego zachodu będzie napływało wilgotne powietrze polarne morskie, coraz chłodniejsze. Wystąpią wahania ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W piątek zachmurzenie w Polsce

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnienia na wschodzie. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące od zachodu kraju w deszcz, rano lokalnie na południowym zachodzie i południu możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. Po południu w południowej połowie kraju możliwe lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na południu i południowym zachodzie. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach o 10 cm do 20 cm, w głębi kraju od 5 cm do 10 cm. Okresami podczas opadów śniegu widzialność ograniczona do 400 m. Temperatura maksymalna od -1 st. C na wschodzie i w dolinach karpackich oraz lokalnie na wschodzie Pomorza do 3 st. C w centrum i 7 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, stopniowo wzrastający do dość silnego, lokalnie na zachodzie i nad morzem także silnego, do 45 km/h, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Na wybrzeżu, Pomorzu Zachodnim i w dolinach sudeckich porywy do 85 km/h, na zachodzie, w centrum i na południu do 70 km/h. W Karpatach porywy do 100 km/h i w Sudetach do 160 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym zachodzie kraju. Przelotne opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem i nad morzem deszczu. Prognozowana wysokość opadów na południu kraju od 10 mm do 15 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na południu kraju o 5 cm do 10 cm, w Karpatach o około 15 cm. Okresami podczas opadów śniegu widzialność ograniczona do 300 m. Temperatura minimalna od -6 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum, do 2 st. C na wybrzeżu, w rejonach podgórskich Karpat około -7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Na zachodnim wybrzeżu i w dolinach sudeckich porywy do 80 km/h, na zachodzie do 70 km/h, w głębi kraju do 60 km/h. W Karpatach porywy do 90 km/h i w Sudetach do 160 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, przelotne opady śniegu. W górach i rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -6 st. C w dolinach karpackich do 0 w centrum kraju i 3 st. C na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu w porywach do 60 km/h, północny. W górach porywy do 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie rano umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów śniegu, które mogą ograniczać widzialność do około 500 m. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna 0 st. C. Lokalnie na drogach i chodnikach może być ślisko. Wiatr początkowo słaby, po południu wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, zachodni, skręcający na południowy.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st. C. Miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni skręcający na północno-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 0°C. Miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny.