Prognoza pogody na 3 maja

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą będą dominowały układy niżowe. Polska będzie stopniowo dostawać się pod wpływ niżu z ośrodkiem w rejonie Morza Barentsa. Na północy kraju zaznaczy się chłodny front atmosferyczny. Z północnego zachodu będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie, na północy kraju z domieszką powietrza pochodzenia arktycznego.

Autor: PAP

Data: 02-05-2022, 15:25

Prognoza pogody na 3 maja /fot. Unsplash

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.

Ładny koniec majówki

IMGW prognozuje, że we wtorek w Polsce będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południu kraju, wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu kraju również burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz lokalnie do 20 mm. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem lub śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 st. C na północy, około 18 stopni w centrum, do 21 stopni Celsjusza na południu. Chłodniej na wybrzeżu: od 9 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.