Prognoza pogody na 5 i 6 grudnia

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie rosło.

W sobotę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w górach duże i w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 10 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około 5 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w górach silny i bardzo silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni. W Tatrach porywy wiatru do 120 km/h słabnące do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h (lokalnie do 140 km/h), na Przedgórzu Sudeckim i w Beskidach do 90 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h słabnące do 60 km/h oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 60 km/h.

W nocy na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w górach duże i w Tatrach możliwy śnieg. We wschodniej połowie kraju miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na południowym wschodzie i lokalnie na Pomorzu Zachodnim od 0 st. C do 3 st. C, tylko w rejonie oddziaływania wiatru halnego około 6 st. C; w rejonach podgórskich Karpat gdzieniegdzie spadek temperatury do -2 st. C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura minimalna od 4 st. C do 8 st. C. Wiatr umiarkowany, w górach dość silny i silny, miejscami porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 120 km/h (lokalnie do 140 km/h), w Tatrach do 100 km/h, w Beskidach i gdzieniegdzie na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h oraz w Bieszczadach i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 60 km/h.

W niedzielę na południowym zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wschodzie miejscami zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna na wschodzie i gdzieniegdzie na Pomorzu Wschodnim od 4 st. C do 8 st. C, na pozostałym obszarze od 9 st. C do 12 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach silny, miejscami porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 120 km/h (lokalnie do 140 km/h), w Tatrach do 100 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 90 km/h, w Beskidach do 80 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 65 km/h oraz w Bieszczadach do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 8 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie początkowo umiarkowane, później wzrastające do dużego i całkowitego. Temperatura minimalna około 5 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna około 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni.