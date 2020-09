Prognoza pogody na 5 i 6 września

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa.

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z opadami deszczu. Na Pomorzu opady o natężeniu umiarkowanym. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju po Mazury i Podlasie burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 22 st. C do 27 st. C, miejscami na południu 28 st. C; chłodniej na północnym zachodzie i północy od 17 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.

W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i tu możliwy przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu; na wschodzie lokalnie burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm na Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej. Temperatura minimalna od 10 st. C do 15 st. C; chłodniej na Mazurach, Suwalszczyźnie i Pomorzu od 8 st. C do 9 st. C, ale lokalnie na Mazurach około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie przelotny deszcz; w strefie nadmorskiej możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Na południu kraju burze i tam prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 20 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach do 20 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby, okresami wzmagający się do umiarkowanego, w czasie burz w porywach do 80 km/h, lokalnie możliwe porywy dochodzące do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Niewielka możliwość słabego, przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.