Prognoza pogody na 8 i 9 lipca

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W kraju, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, na północy kraju możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16 st.C do 21 st.C, chłodniej w Sudetach 14 st.C, 15 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie początkowo możliwe burze. W Sudetach lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 7 st.C do 12 st.C, cieplej miejscami nad morzem około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w czasie burz okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

W czwartek, zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st.C do 21 st.C, chłodniej miejscami nad morzem i w górach 17 st.C, 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W środę, w warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna około 19 st.C. Wiatr umiarkowany, zachodni.

W nocy z środy na czwartek, zachmurzenie umiarkowane, możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna około 10 st.C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek, zachmurzenie umiarkowane, możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna około 21 st.C. Wiatr umiarkowany, zachodni.