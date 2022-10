Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia, Południowa i częściowo Wschodnia jest w zasięgu wyżów.

Prognoza pogody na 8 i 9 października/ fot. Torbjørn Helgesen on Unsplash

Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Przez Polskę z zachodu na wschód przemieszcza się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Przeważający obszar kraju pozostaje w ciepłym powietrzu polarnym morskim, jedynie nad krańce północno-zachodnie napływa chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda sobota 8 października 2022

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Po południu nad morzem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 st. C na północy, około 18 st. C w centrum do 22 st. C. na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy na zachodzie zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże ze stopniowo postępującymi od północnego zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i południu. Nad morzem możliwe burze. W górach przejściowo opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na południu prognozowana wysokość opadu do około 10 mm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 6 st. C do 10 st. C; chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów, lokalnie około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Pogoda niedziela 9 października 2022

W niedzielę zachmurzenie na ogół małe, nad morzem okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano miejscami na południowym wschodzie również zachmurzenie duże i zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie od 13 st. C do 16 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Początkowo możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.