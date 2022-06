Prognoza pogody na weekend

Autor: PAP

Data: 24-06-2022, 17:02

IMGW informuje, że nad Europą będzie dominował rozległy obszar niskiego ciśnienia, zachód i częściowo północ kontynentu znajdą się w zasięgu niżu znad Wysp Brytyjskich oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych, natomiast północny wschód i wschód Europy będzie pod wpływem słabego wyżu.

Prognoza pogody na weekend /fot. Shutterstock

Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum rozciągającym się od Białorusi po Estonię, tylko na krańcach zachodnich kraju zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Danii z linią zbieżności. Zalegać będzie bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Pogoda w Warszawie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie wolno rosnąć.

W sobotę w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie kraju i lokalnie na południu okresami duże. Na zachodzie i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm, w Sudetach lokalnie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. C na wschodzie do 29 st. C w centrum i 32 st. C na zachodzie, chłodniej na Podhalu i w Sudetach od 23 st. C do 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie kraju okresami duże. Na zachodzie zanikające przelotne opady deszczu i burze. Na Pogórzu Sudeckim nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 15 st. C na wschodzie do 16 st. C w centrum i 18 na północnym zachodzie Polski; na Podhalu od 10 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni; w górach wiatr umiarkowany, porywisty, w Sudetach do 55 km/h.

Upalna niedziela

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami duże i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. C na wschodzie do 30 st. C w centrum i 33 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w sobotę w ciągu dnia słonecznie. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 17° st. C. Wiatr słaby, wschodni.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr umiarkowany i chwilami porywisty, południowo-wschodni i wschodni