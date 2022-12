Kończący się rok 2022 upłynął pod znakiem rosyjskiego najazdu na Ukrainę. Zaczął się od istotnej nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach w styczniu, która zawiera katalog krajów, których obywatele mogą ubiegać się w Polsce o pracę uproszczonym trybem.

Jak zmienił się rynek pracy cudzoziemców w Polsce w 2022 roku?

Ustawa jeszcze dobrze nie zaczęła działać, kiedy 24 lutego Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie. Część Ukraińców, która pracowała jako pracownicy fizyczni wróciła bronić ojczyzny, nowi się nie pojawili, co z ww. nowelizacji uczyniło nieco martwy zapis. Za to przez Polskę przetoczyła się fala uchodźców licząca ponad 8 700, z których zostało 1.5 miliona – głównie kobiety z dziećmi i seniorzy. Pojawiła się specustawa, dzięki której zatrudnienie uchodźcy jest jeszcze prostsze, dzięki czemu kilka tysięcy lekarzy czy nauczycieli z Ukrainy rozpoczęło pracę w Polsce. Szacuje się, że ⅔ z nich w wieku produkcyjnym znalazło zatrudnienie. jednak nadal mamy do czynienia ze strukturalnym niedopasowaniem pracowników względem wolnych wakatów, szczególnie w obszarze prac cięższych, które zazwyczaj wykonują mężczyźni. Gremi Personal np. otworzyła własną szkołę operatorów wózków widłowych, która daje uprawnienia UDT, a dla uchodźczyń jest bezpłatna. Pomimo starań przedsiębiorstw i agencji zatrudnienia, finalnie nie udało się zastąpić braków kadrowych 1:1, bo z puli uchodźców niewielu jest w stanie wykonywać pracę fizyczną.

Aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu przedsiębiorstw produkcyjnych międzynarodowe agencje zatrudnienia zaczęły rekrutować siłę roboczą z innych krajów – jednak czas oczekiwania na takiego pracownika to około pół roku, dodatkowo jest obarczony wysokim procentem odnowy wiz, co utrudnia chociażby planowanie produkcji.

Gremi Personal podpisała Memorandum z agencją rządową Uzbekistanu w celu sprawnego sprowadzania pracowników i nie obarczonego ryzykiem handlu ludźmi. Agencja rekrutuje również z dalszej Azji oraz Ameryki Południowej – jednak luka powstała po Ukraińcach jest trudna do wypełnienia – w wielu przedsiębiorstwach jest rosyjskojęzyczna infrastruktura, kadra zarządzająca posługująca się tym językiem, więc szefowie przedsiębiorstw wolą zatrudnić obywatela Kazachstanu, niż z Peru czy Boliwii i nie zmieniać informacji na produkcji na język angielski.

Kolejna nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Tymczasem rząd przygotował kolejną nowelizację Ustawy o cudzoziemcach, w której nie ma słowa na temat rozszerzenia katalogu państw, których obywatelom ułatwia zatrudnienie w Polsce, większość zmian dotyczy regulacji wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Jako biznes jesteśmy rozczarowani takim krokiem, uważamy że rząd powinien chociażby czasowo pozwolić na zatrudnienie obywateli spoza UE. Boimy się, że w końcu zabraknie rąk do pracy fizycznej. Pracy poszukują wysokiej klasy specjaliści, natomiast najwięcej wakatów w urzędach pracy czeka na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych – mówi Tomasz Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal.

– Jak w czasach każdego kryzysu to na biznesie leży największa odpowiedzialność za wyhamowanie inflacji i wzrost ekonomiczny. Jak przedsiębiorca ma wypracowywać zysk, skoro nie może się doczekać na pracownika, którego zamówił pół roku wcześniej? Przez wojnę w Ukrainie mamy już i tak wyjątkowo niestabilną sytuację ekonomiczną z wielu powodów – sankcji, zerwanych łańcuchów dostaw, zmiany kierunków eksportu, migracji za pracą. Jako pracodawcy oczekiwalibyśmy większej współpracy ze strony państwa - dodaje.

Co przyniesie rok 2023?

Prognozy ekonomistów na 2023 są mało optymistyczne - dwucyfrowa inflacja prawdopodobnie nie zmaleje, za to w Polsce nadal utrzyma się rekordowe bezrobocie na granicy 5 %. W kończącym się roku 2022 największe zapotrzebowanie było na magazynierów - czyli pracowników fizycznych bez kwalifikacji. To w 2023 również się nie zmieni, bo nadal jedną z najlepiej rozwijających się branży jest e-commerce i nowe technologie.