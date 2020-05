Prognozy KE: znaczny wzrost długu publicznego i deficytu w Polsce w 2020 r.

Dług publiczny w Polsce w tym roku wzrośnie znacznie do ok. 58 proc. PKB, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych również znacznie do 9,5 proc. PKB - wynika z opublikowanych przez Komisję Europejską wiosennych prognoz gospodarczych.