Program dotyczący spożycia mleka i owoców w szkole będzie nadal realizowany

Chodzi o rozporządzenie ministra rolnictwa "w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół".

Dokument ten szczegółowo reguluje zakres zadań związanych z realizacją w naszym kraju programu dla szkół, określa tryb realizacji tych zadań, warunki uczestnictwa podmiotów w programie czy warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na realizację tych programów.

Program dla szkół polegający na dostarczeniu dzieciom, głównie ze szkół podstawowych, mleka owoców i warzyw będzie wdrażał Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa (KOWR), wcześniej był on realizowany przez Agencję Rynku Rolnego.

Unijne programy mleko w szkole i owoce i warzywa w szkole realizowany jest w Polsce od kilku lat. Polska do programu przystąpiła od razu po akcesji do Unii, czyli w 2004 r. Program "Owoce w szkole" realizowany był od roku szkolnego 2009/2010.

Początkowo programy te były rozdzielone, ale od roku szkolnego 2017/2018 zostały one przez KE połączone w jeden. Program jest częściowo finansowany z unijnych środków, co roku KE przeznacza dla nich budżet, który dzielony jest na poszczególne kraje. Do realizacji ich dopłaca także budżet krajowy, wysokość wsparcia jest ustalana co roku.

Polska jest jednym z największych beneficjentów programu, pod względem przyznanego budżetu plasuje się na 4. miejscu. Wyższy budżet otrzymały tylko Niemcy, Francja i Włochy. Budżet na realizację programu w Polsce w roku szkolnym 2019/2020 wynosi łącznie 238 mln zł, w tym 110 mln zł pochodzi z budżetu UE a 128 mln zł z budżetu krajowego.

Celem "Programu dla szkół" jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania dzięki działaniom towarzyszącym o charakterze edukacyjnym.

W programie w roku szkolnym 2020/2021 będą mogły uczestniczyć uczniowie z klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych.

W Polsce jest ponad 14,5 tys. szkół podstawowych. Przystąpienie szkoły do programu jest dobrowolne, a o udziale w nim dzieci decydują rodzice. Dostarczane produkty powinny być konsumowane w szkole.