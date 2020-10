Proj. dot. opodatkowania spółek komandytowych CIT wraca do komisji

Proj., który przewiduje m.in. opodatkowanie spółek komandytowych CIT wraca do komisji. Opozycja gremialnie krytykowała projekt i podczas drugiego czytania w Sejmie we wtorek zgłoszono do niego liczne poprawki, a także wnioski o odrzucenie w drugim czytaniu.