Projekt: 4,5 mld euro na realizację PROW w latach 2021-2022

Resort rolnictwa proponuje wprowadzenie zmian finansowych w obecnie realizowanym PROW 2014-2020

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który znajduje się obecnie w pracach rządu. Wdraża on unijne rozporządzenia w tej sprawie.

"Konieczność wydania rozporządzenia nr 2020/2220 była związana z przesunięciem terminu wdrażania Planów Strategicznych WPR z lat 2021-2027 na lata 2023-2027 oraz z utworzeniem Europejskiego Instrumentu Odbudowy i alokowaniem środków tego instrumentu dla państw członkowskich Unii Europejskiej" - wyjaśniono.

Budżet PROW 2014-2020 zwiększy się łącznie o ponad 4,5 mld euro, w tym o ok. 3,6 mld euro środków publicznych w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego. Z tego ponad 2,2 mld euro stanowią europejskie środki, a ok. 1,3 mld euro - środki współfinansowania krajowego. Ponad 940 mln euro będą to pieniądze z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO).

W związku z powyższym, w kolejnych latach planuje się kontynuację wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów wsparcia w ramach programu. Będą to "zarządzanie ryzykiem" oraz "zarządzanie zasobami wodnymi" wyjaśniło ministerstwo.

Resort rolnictwa proponuje wprowadzenie zmian finansowych w obecnie realizowanym PROW 2014-2020. Zwiększony zostanie budżet dla takich działań m.in. jak: usługi doradcze i usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem; systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych; przetwórstwo i marketing produktów rolnych; scalanie gruntów; modernizacja gospodarstw rolnych (o 400 mln euro); inwestycje w działania zapobiegawcze skutkom klęsk żywiołowych; premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; premie dla młodych rolników; restrukturyzacja małych gospodarstw.

Na nowe działanie "zarządzanie ryzykiem" przeznaczone będzie 108,5 mln euro, a na "zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych - 215,3 mln euro.

Natomiast ze środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) przewiduje się zwiększone wsparcie m.in. na gospodarkę wodno-ściekową (o 376,4 mln euro) i na rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych (o 189 mln euro). Na dopłaty dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami budżet zwiększy się o 262 mln euro.