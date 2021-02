Projekt: będzie dalsze postojowe i zwolnienia z ZUS dla branż najbardziej dotkniętych pandemią

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację nt. projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19. Odpowiedzialnym za jego przygotowanie będzie resort rozwoju, pracy i technologii.

Jak wyjaśniono w informacji zamieszczonej w wykazie, będzie on dotyczył przedsiębiorstw, branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19. "Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi" - czytamy.

Wyjaśniono, że pomoc dla firm będzie polegała na czterech działaniach. Po pierwsze będzie to wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, kiedy przychód z prowadzonej działalności był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Takie dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało na trzy miesiące.

Kolejnym narzędziem pomocowym będzie wypłata postojowego lub ponownego świadczenia postojowego w przypadku jeśli firma na miesiąc przed złożeniem wniosku miała spadek przychodów co najmniej o 40 proc.

Trzecim narzędziem ma być dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm.

Czwartym elementem jest zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli firma była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Podobnie jak w pierwszym i drugim punkcie, tak w trzecim i czwartym - uzyskanie pomocy będzie zależało jeśli przedsiębiorca miał przychody niższe co najmniej o 40 proc.

"Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązania oraz przewiduje przedłużenie obowiązujących na podstawie ww. rozporządzenia form wsparcia dla branż gospodarki, w stosunku, do których zostały przedłużone ograniczenia" - dodano w wykazie.

Rozporządzenie z 19 stycznia przedłużało i rozszerzało pomoc covidowową z tzw. tarczy branżowej i dotyczyło m.in. hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych.