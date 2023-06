Interpretacje podatkowe, wydane przed 1 stycznia 2019 roku, stracą ważność od 1 stycznia 2024 r. Z kolei interpretacje wydane w latach 2019-2023 stracą ważność po 5 latach od ich wydania – wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prekonsultacji projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Wśród zmian, jakie proponuje się w projekcie, znalazły się zapisy, na mocy których z dniem 1 stycznia 2024 r. tracą ważność interpretacje indywidualne i zmiany interpretacji wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r. Z kolei interpretacje indywidualne i zmiany interpretacji wydane po dniu 31 grudnia 2018 r. i przed dniem 1 stycznia 2024 r. mają tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania. Jednocześnie MF w projekcie proponuje, aby wszystkie interpretacje indywidualne były ważne tylko przez 5 lat od momentu ich wydania.

Poza tym projektowana ustawa daje możliwość szefowi KAS oraz Dyrektorowi Krajowej Administracji Skarbowej stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną albo objaśnieniami podatkowymi wydanymi w takim samym stanie prawnym. Zmienić się ma także wysokość opłaty za wydane interpretacji indywidualnej. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ma być to nie więcej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei w innych przypadkach ma być to nie więcej niż 100 proc. płacy minimalnej. Przy czym, jak wskazał resort w uzasadnieniu, ostatecznie stawki zostaną określone w rozporządzeniu i będą niższe niż progi maksymalne - mają wynosić od 40 zł do 2,8 tys. zł, a kwota będzie uzależniona od wielkości przychodów firmy (najmniej będą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Projektowana nowelizacja Ordynacji podatkowej ma także stworzyć możliwość zabezpieczenia zobowiązań podatkowych grupy VAT i podatkowej grupy kapitałowej na majątku odpowiednio członka grupy VAT i spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową. Nowe przepisy mają zwiększyć do 5 tys. zł (z 1 tys. zł obecnie) kwotę podatku, jaką za podatnika mogą zapłacić osoby trzecie (chodzi o członków rodziny lub aktualnego przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Pojawi się także możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, a tym samym przed powstaniem zaległości podatkowej. W uzasadnieniu wskazano, że to rozwiązanie powstało z myślą m.in. o podatkach samorządowych i pozwoli podatnikowi wnioskować o ulgę, nim upłynie termin płatności.

W projekcie Ordynacji podatkowej wprowadza się także uproszczone postępowanie podatkowe, w którym niektóre elementy formalne procesu zostaną wyłączone na wniosek strony, co ma prowadzić do skrócenia całego procesu. Z takiego postępowania będą mogli skorzystać ci podatnicy, w przypadku których kwota ustalanego zobowiązania podatkowego albo przewidywanej zmiany wysokości zobowiązania podatkowego nie przekroczy 5 tys. zł.

W projekcie znajdują się także zapisy, na mocy których mają zostać zniesione kompetencje naczelnika urzędu skarbowego do wykonywania kontroli podatkowej. Jednocześnie proponuje się wzmocnienie i usprawnienie czynności sprawdzających.

Wśród innych proponowanych zmian jest wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Poza tym administracja skarbowa dostanie możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek.

Resort podał, że uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do 31 sierpnia 2023 r. Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r., choć część przepisów ma wejść w życie w innym terminie, także od 1 stycznia 2024 r.