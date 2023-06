Sprawozdanie z działalności pełnomocnika rządu ds. CPK za 2022 r. wskazuje zakres niezbędnej aktualizacji "Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023" - wynika z projektu uchwały, który we wtorek ukazał się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego za rok 2022. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

"W projekcie Sprawozdania zostały zawarte informacje dotyczące wykonania finansowego i rzeczowego Przedsięwzięć oraz zaktualizowane zestawienie wszystkich źródeł finansowania +Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023+ w podziale na lata realizacji tego Programu" - czytamy w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Dodatkowo w projektowanym sprawozdaniu przedstawiono informację z zakresu oceny stopnia realizacji celów programu, zidentyfikowanych ryzyk, projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, a także nadzoru pełnomocnika nad działalnością Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL).

"Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego za rok 2022 wskazuje również zakres niezbędnej aktualizacji +Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023+" - podano.

Jak dodano, projektowana uchwała ma na celu wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów polegającego na przedstawieniu Radzie Ministrów Sprawozdania z działalności Pełnomocnika Rządu ds. CPK za rok 2022.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał 2023 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.