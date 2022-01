Projekt o weryfikacji covidowej dotyka wrażliwych kwestii danych

Projekt o weryfikacji covidowej dotyka wrażliwych kwestii danych; trzeba wyważyć racje tych, którzy mówią, że jest potrzebny do walki z epidemią i tych, którzy bronią praw do ochrony danych - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, pytany, jaką decyzję prezydent podejmie ws. ustawy, jeśli Sejm ją uchwali.

Projekt o weryfikacji covidowej dotyka wrażliwych kwestii danych /fot. pacjent.gov.pl

Szrot podkreślił również w rozmowie z PAP, że Andrzej Duda jest za dobrowolnością szczepień przeciwko Covid-19.

Poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej złożyła w Sejmie grupa posłów PiS z Czesławem Hocem na czele. Według autorów projektu, przepisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli" nad ryzykiem wystąpienia infekcji koronawirusa, powodującego chorobę COVID-19, w zakładzie pracy. Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji koronawirusa.

Stanowisko Prezydenta

O stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy ws. projektu oraz pojawiające się medialne doniesienia, że głowa państwa może zawetować propozycję, PAP spytała szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Szrota.

"Ustawa pana posła Hoca jest na bardzo wstępnym etapie prac sejmowych i trudno powiedzieć, jaki będzie ostatecznie jej wynik i czy zostanie ona w ogóle uchwalona, bo tu są przeróżne trudności polityczne" - odpowiedział prezydencki minister. Zaznaczył jednocześnie, że jeśli ustawa trafi na biurko prezydenta, Andrzej Duda "na pewno ją przeanalizuje".

Dane wrażliwe

Szrot podkreślił, że prezydent opowiada się za dobrowolnością szczepień przeciwko Covid-19. "Ta ustawa dotyka trochę innej materii, natomiast również dotyka bardzo wrażliwych kwestii, wrażliwych danych, dóbr osobistych obywateli" - zauważył Szrot.

"Trzeba tu z bardzo wielkim wyczuciem wyważyć racje po stronie tych, którzy mówią, że jest to potrzebne do zwalczania tej epidemii, która się rozwija niestety, jak dziś widzimy, i rację tych, którzy bronią tu prawa obywateli do ochrony danych" - podkreślił prezydencki minister.

Dopytywany, czy jednak co do zasady prezydent uważa, że pracodawcy powinni mieć informacje m.in. o szczepieniach pracowników przeciwko Covid-19, Szrot odparł, że "będzie mógł (to) powiedzieć po analizie ostatecznego projektu".

Zmiany w czasie prac komisji

Pierwsze czytanie projektu złożonego przez posłów PiS odbyło się w połowie grudnia 2021 r., a 5 stycznia w Sejmie zorganizowano wysłuchanie publiczne. 11 stycznia sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. W trakcie prac komisji zmieniono tytuł projektu i usunięto jeden z artykułów. Projekt, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie trafił w miniony czwartek do drugiego czytania.

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że projekt ustawy Hoca jest kluczowym narzędziem do walki z piątą falą koronawirusa. We wtorek Rada Ministrów pozytywnie oceniła projekt, zwracając uwagę na to, że jest to "projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy". Rzecznik rządu Piotr Müller wskazywał, że stanowisko rządu w tej sprawie ma "wzmocnić" projekt również politycznie; wskazywał też, że propozycja "jest rozsądnym kompromisem pomiędzy różnymi środowiskami".