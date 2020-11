Projekt: od 28 grudnia podział na trzy strefy z różnym poziomem obostrzeń

W sobotę na rządowej stronie gov.pl opublikowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które rząd ma sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Tzw. etap odpowiedzialności będzie obowiązywał od 28.11 do 27.12. Od 28.12 rząd rozważa etap stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy strefy z różnymi obostrzeniami. W ostateczności rząd miałby wprowadzić kwarantannę narodową. Wszystkie projekty mają być poddane konsultacjom społecznym.

Premier Mateusz Morawiecki na sobotniej konferencji prasowej informując o scenariuszach działania na różne przypadki przebiegu epidemii podkreślał, że przed nami okres 100 dni solidarności.

W projekcie rozporządzenia dotyczącego tzw. etapu stabilizacji napisano, że przepisy miałyby wejść w życie 28 grudnia br. Przepisy przewidują podzielenie kraju - w zależności o sytuacji epidemicznej - na trzy strefy z różnym poziomie obostrzeń, czyli na strefę czerwoną, żółtą i zieloną.

Zgodnie z zapowiedziami rządu strefa czerwona zostanie wprowadzona, kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 19 tys.

W strefie czerwonej podczas przemieszczania się będzie obowiązek zachowania dystansu 1,5 m od innych osób, a dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16 będą mogła poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem.

Wydarzenia kulturalne i seanse kinowe w strefie czerwone będą mogły odbywać się z udziałem 1/4 publiczności, tzn. zajętych będzie mogło być 25 proc. miejsc przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

W transporcie publicznym zajętych będzie mogło być 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Podczas mszy świętych w kościołach będzie mogła być maksymalnie 1 osoba na 15m2, będzie tez obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Liczba uczestników zgromadzeń będzie ograniczona maksymalnie do 5 osób, a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m. Imprezy organizowane w domu będzie obowiązywał limit 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.