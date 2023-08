Stawki opłat za pobór wód podziemnych jak i powierzchniowych mają pozostać na dotychczasowym poziomie - wynika z opublikowanego w czwartek projektu rozporządzenia. Nowe przepisy określają też wysokość opłaty za wodę w przypadku pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej.

Jak wynika z opublikowanego w czwartek na stronach rządowego centrum legislacji (RCL) projektu rozporządzenia rządu ws. jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, "konieczność procedowania nowego rozporządzenia opłatowego wynika z obecnie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw".

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, Prawo wodne przewiduje powiązanie wysokości opłaty jednostkowej za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio z dostępnymi zasobami wódz podziemnych oraz średnich niskich przepływów z wielolecia (SNQ). Ze względu na trudności w ustaleniu SNQ dla poszczególnych wód, a także dostępnych zasobów wód podziemnych, zadecydowano o odstąpieniu w Prawie wodnym od powiązania wysokości opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio z dostępnymi zasobami wód podziemnych oraz SNQ.

"Z uwagi na powyższe niniejszy projekt rozporządzenia przewiduje umożliwienie stosowania jednostkowych stawek opłat po 31 grudnia 2023 r. Zakłada się, że jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty stałej wyniosą 500 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód. Natomiast jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych w formie opłaty stałej będą wynosić 250 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód. Tym samym zakłada się utrzymanie przedmiotowych stawek na poziomie dotąd obowiązującym, zgodnie z obowiązującymi przepisami" - przekazano.

Jak wynika z uzasadnienia, celem zmian jest także wyodrębnienie górnej jednostkowej stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty zmiennej do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej. W połowie maja wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wskazywał w rozmowie z PAP, że specustawa odrzańska wprowadza m.in. oczekiwane rozwiązania odnoszące się do grzewczych systemów bezemisyjnych - pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej (ATES). Według wiceministra zaproponowane w ustawie rozwiązania miały upowszechnić stosowanie takich instalacji.

"Przyjęta preferencyjna górna stawka opłaty za pobór wód do celów pomp ciepła w wysokości 1,00 zł za 1 MWh energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej przez instalacje oraz 0,80 gr za 1 m sześc. poboru bezzwrotnego wody technologicznej ma zapobiec powrotowi do metod nieekologicznych i jednocześnie stanowić będzie finansowy bodziec do pozyskiwania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przez inwestycję w tego rodzaju źródła ciepła" - wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.