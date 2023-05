Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiedzialna za budowę pierwszej elektrowni atomowej, ma mieć podwyższony kapitał własny - wynika z informacji o projekcie uchwały dot. finansowania tej inwestycji. Analizie ma być poddana konieczność stworzenia odpowiedniego mechanizmu wsparcia.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem uchwały rządu ws. zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Odpowiedzialnym za przygotowanie tego projektu jest pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Jak podkreślono, budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wymaga aktywnego udziału Skarbu Państwa. Dlatego też w projekcie uchwały przesądza się, że Rada Ministrów podejmie niezbędne działania - w ramach obowiązujących przepisów - w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000.

"Rada Ministrów zobowiąże właściwe rzeczowo organy oraz podmioty do podjęciach działań służących zapewnieniu finansowania realizacji inwestycji oraz podwyższeniu kapitału własnego spółki odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację inwestycji, a także do przeprowadzenia analizy niezbędności stworzenia mechanizmu wsparcia w celu zrealizowania inwestycji" - dodano.

W informacji zamieszczonej w wykazie dodano, że "realizacja któregokolwiek ze środków służących zapewnieniu finansowania inwestycji, w przypadku uznania, że te środki stanowią pomoc publiczną, nie nastąpi przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa w art. 107 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznającej pomoc publiczną przyznawaną spółce za zgodną z rynkiem wewnętrznym".

W czwartek szefowie spółki PEJ (Polskie Elektrownie Jądrowe) oraz firm Westinghouse i Bechtel podpisali umowę dot. konsorcjum projektowego i usług inżynierskich przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Kolejnym etapem będzie umowa ws. projektowania i prac inżynieryjnych, co - jak informowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa - ma się wydarzyć latem tego roku.

Polski rząd w listopadzie 2022 r. wskazał, że technologię do pierwszej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) dostarczy firma Westinghouse i elektrownia powinna stanąć na Pomorzu. PPEJ przewiduje budowę dwóch elektrowni w dwóch różnych lokalizacjach. Pierwszy blok pierwszej elektrowni powinien - zgodnie z rządowymi planami - ruszyć w 2033 r.

W lutym br. podpisano umowę pomostową na prace przedprojektowe, która obejmuje 10 głównych obszarów merytorycznych, m.in. opracowanie szczegółowego modelu realizacji inwestycji, przygotowanie oceny bezpieczeństwa, programu kontroli jakości oraz identyfikację potencjalnych dostawców, z naciskiem na firmy z Polski. Umowa miała pozwolić na rozpoczęcie przez PEJ i Westinghouse pierwszych prac przedprojektowych, zanim dojdzie do uzgodnienia umowy wykonawczej. Przewiduje też, że Westinghouse poświęci projektowi ponad 100 tys. roboczogodzin.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich eksploatację.

13 kwietnia br. spółka PEJ złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla elektrowni jądrowej, na Pomorzu. Decyzja zasadnicza potwierdzi, że inwestycja jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Decyzja ta będzie także uprawniać inwestora - spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych jak m.in. decyzja lokalizacyjna a następnie pozwolenie na budowę.

Westinghouse to dostawca technologii reaktorów jądrowych, usług serwisowych i producent paliwa jądrowego, specjalizujący się w reaktorach wodnych ciśnieniowych PWR. Wywodząca się z USA firma należy obecnie do kanadyjskiego funduszu Brookfield; wkrótce transakcję objęcia części udziałów ma zamknąć kanadyjska firma wydobywająca uran - Cameco.

Bechtel to inżynieryjna firma ze Stanów Zjednoczonych zajmująca się m.in. budową i zarządzaniem projektami z siedzibą w Reston w Stanie Wirginia.