Do 2026 r. będzie można udzielać regionalnej pomocy inwestycyjnej, polegającej na zwolnieniu z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu – wynika z projektu rozporządzenia MF, który w poniedziałek został opublikowany na stronach RCL.

Ministerstwo Finansów w poniedziałek zamieściło na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.

W uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia wskazano, że opublikowane w czerwcu zmiany do unijnego rozporządzenia, które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, wydłużyły okres jego działania do końca 2026 r. Zmiany dotyczą także m.in. podniesienia progów pomocy czy też kwestii polityki energetycznej i środowiskowej. Zmiana przepisów unijnych wymusiła nowelizację polskiego rozporządzenia, które "stanowi ogólnopolski program pomocowy, który określa warunki udzielania pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych (podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych)".

"(...) program pomocowy wymaga nowelizacji w zakresie: przedłużenia jego obowiązywania do 2026 r.; przepisów, które dotyczą maksymalnych progów pomocy w odniesieniu do: regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy na infrastrukturę lokalną, oraz pomocy na rzecz portów; dostosowania definicji i pojęć stosownie do zmian (...); uwzględnienia regulacji związanych z polityką energetyczną i środowiskową w pomocy na rzecz portów" - podano w uzasadnieniu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.