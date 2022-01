Projekt: rolnictwo ekologiczne bez mechanizmu degresywności dopłat

Rezygnację ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych od 2022 r. - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do prac rządowych. Oznacza to, że gospodarstwa powyżej 50 ha nie będą miały zmniejszonej dopłaty bezpośredniej.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obecne przepisy dot. rolnictwa ekologicznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mechanizm degresywności płatności polega na stosowaniu różnych wysokości stawek płatności, w zależności od łącznej powierzchni gruntów deklarowanych przez rolników we wnioskach o przyznanie płatności ekologicznych. Dopłaty do powierzchni gruntów od 0,1 ha do 50 ha są przyznawane według pełnych 100 proc. stawek płatności, za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha - przysługuje 75 proc. wysokości dopłat, natomiast za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha są one pomniejszone do 60 proc.

Rezygnacja ze stosowania mechanizmu degresywności

"Rezygnacja ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych jest korzystna dla rolników, ponieważ oznacza, że płatności ekologiczne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności ekologicznych złożonych w latach 2022-2024, będą przyznawane do każdego hektara bez ww. redukcji" - napisano w uzasadnieniu.

Projekt ma zwiększyć produkcję ekologiczną

Odejście od mechanizmu degresywności ma zachęcić rolników do zwiększania produkcji upraw ekologicznych. Jest to szczególnie istotne w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada, że do 2030 r. 25 proc. użytków rolnych w UE będzie objętych produkcją ekologiczną - wskazują autorzy projektu.

Ministerstwo zaznacza, że takie rozwiązanie będzie także obowiązywało w ramach wsparcia powierzchniowego do rolnictwa ekologicznego wdrażanego w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 15 marca 2022 r.