Ułatwienie dostępu do wsparcia dla rolników poprzez zwiększenie możliwości ubiegania się o płatność w ramach Dobrostan krów mamek i Dobrostan opasów – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanego w poniedziałek.

W poniedziałek na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego znalazł się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

"Oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie ułatwienie dostępu do wsparcia szerszej grupie rolników i poprawa ich sytuacji dochodowej poprzez zwiększenie możliwości ubiegania się o płatności dobrostanowe w ramach wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach i wariantu Dobrostan opasów w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt PS WPR 2023-2027" - wynika z załączonej do projektu Oceny Skutków Regulacji.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, zgodnie z przepisami rozporządzenia rolnik zapewniający wypas lub wybieg krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub budynkach, albo opasów musi prowadzić rejestr odpowiednio wypasu lub wybiegu krów mamek lub opasów. Po okresie realizacji zobowiązania w ramach danej praktyki rejestr jest przekazywany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i m.in. na tej podstawie wyliczana jest płatność do krowy mamki lub opasa.

W projektowanych przepisach proponuje się, aby rolnik mógł wybrać sposób dokumentowania realizacji wymogu zapewnienia wypasu lub wybiegu bydłu: poprzez prowadzenie rejestru wypasu lub wybiegu krów mamek (utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach) lub opasów albo poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w którym rolnik określi w sposób uproszczony przebieg realizacji zobowiązania w gospodarstwie. Stanowić ma to podstawę do wyliczenia płatności dobrostanowej. W związku z tym, proponuje się również zmianę przepisów określających sposób ustalania wysokości kar za uchybienia w tym zakresie.

Doprecyzowaniu ulec mają również przepisy dotyczące warunków i trybu przyznawania płatności do opasów. Bydło wskazane w komputerowej bazie danych jako przeznaczone na opas i uwzględnione w płatności dobrostanowej w ramach Dobrostan opasów nie będzie mogło zostać uwzględnione w przyszłości w płatnościach w ramach wariantów: Dobrostan krów mlecznych lub Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym

Dodano, że w związku z "zaistniałą oczywistą omyłką pisarską" proponuje się zmniejszenie powierzchni odpasowo-ruchowej do 5 m kw. zamiast 6,8 m kw. w ramach wymogów dla wariantu Dobrostan krów mlecznych - zwiększona co najmniej o 50 proc. powierzchni bytowej pomieszczeniach lub w budynkach.

Nowe przepisy zakładają także wydłużenie w 2023 r. terminu złożenia planu poprawy dobrostanu zwierząt do dnia 30 września 2023 roku, "co zapewni rolnikom czas na przygotowanie i dostarczenie do ARiMR odpowiedniego dokumentu".