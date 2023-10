Uruchomienie pomocy dla producentów malin - przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany w czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według autorów projektu, taka pomoc jest potrzebna plantatorom ze względu na wzrost kosztów uprawy malin i problemy z ich zbytem.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Autorem projektu jest ministerstwo rolnictwa.

"Wojna na Ukrainie w istotny sposób oddziałuje na produkcję, sprzedaż, ceny, a także na przechowywanie owoców i warzyw. Liczne przerwy w dostawach prądu w tym kraju miały swoje konsekwencje na rynku mrożonek. Mrożone maliny sprzedawano po niskich cenach do Polski, co załamało krajowy rynek tych przetworów" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jednocześnie poziom kosztów ogółem produkcji malin w czerwcu 2023 r. był o ok. 14 proc. wyższy w relacji do 2022 r. Tegoroczne ceny maliny, biorąc pod uwagę wzrost kosztów, nie gwarantują opłacalności produkcji. Zakłady przetwórcze mając zapasy mrożonych malin, nie były zainteresowane skupem owoców od polskich producentów - wskazano.

W projekcie proponuje się uruchomienie pomocy dla producentów malin, gdzie stawka pomocy będzie zróżnicowana i będzie wynosiła: 1250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, w których w 2023 r. wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, huraganem lub gradem i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o przyznanie pomocy; 2500 zł na 1 ha powierzchni pozostałych upraw malin. Według projektowanych przepisów, pomocą będzie objęte pierwsze 10 ha.

Ponadto, z tej formy wsparcia wyłączeni zostaną producenci malin, którzy ponieśli w bieżącym roku szkody w uprawach malin w wysokości co najmniej 70 proc. na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i złożyli wniosek już o pomoc zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w tej sprawie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2023 r.