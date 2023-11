Wysokość dopłat do składek ubezpieczenia w wysokości 65 proc. składki w przypadku upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – zakłada projekt rozporządzenia rady ministrów. Jak wskazano, w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na ubezpieczenia te zaplanowano ok. 920 mln zł.

Jako źródło finansowania wskazano, że w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 920 mln 504 tys. zł.

Zgodnie z danymi dot. ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami do budżetu państwa - wynika z Oceny Skutków Regulacji rozporządzenia - powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 4,07 mln ha i zawieranych jest ok. 218 tys. umów ubezpieczenia upraw rolnych. Liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wynosi ok. 22,5 mln sztuk rocznie, a liczba zawartych umów ok. 882. "Producenci rolni korzystający z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa stanowią ok. 17 proc. producentów rolnych posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych" - przekazano.

Dodano, iż w 2022 r. na dopłaty do składek ubezpieczenia została wydana kwota ok. 760 mln zł przy maksymalnym poziomie dopłat do składek ubezpieczenia, tj. 65 proc. składki.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się udzielanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń umów ubezpieczenia: upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne w wysokości 65 proc. składki do 1 ha uprawy; zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności w wysokości 65 proc. składki do 1 sztuki.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.