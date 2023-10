Obniżenie limitu wydatków z budżetu państwa w latach 2023, 2024 i 2028, a podwyższenie ich w 2025 r. - zakładają zmiany w programie zw. z budową infrastruktury pod elektrownię jądrową, o których poinformowało we wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu. Limit wydatków na poziomie 4,76 mld zł ma się nie zmienić.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów poinformowano o pracach nad projektem zmian dotyczących wydatków z budżetu państwa w ramach "Programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim". Projekt uchwały w tej sprawie ma przygotować pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Zgodnie z informacją, zmiany w projekcie uchwały polegają na: obniżeniu limitu wydatków z budżetu państwa w 2023 r. do kwoty 3 mln 795 tys. zł; obniżeniu limitu wydatków z budżetu państwa w 2024 r. do kwoty 33 mln 58 tys. 680 zł; podwyższeniu limitu wydatków z budżetu państwa w 2025 r. do kwoty 152 mln 466 tys. 48 zł; obniżeniu limitu wydatków z budżetu państwa w 2028 r. do kwoty 1 mld 503 mln 841 tys. 275 zł.

Wyjaśniono, iż zmiany te związane są z przesunięciem części z planowanych do poniesienia przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w 2024 r. wydatków na 2028 r. (wydatki planowane do poniesienia przez ten organ w 2024 r. zostały pomniejszone o 3 mln 757 tys. 48 zł, a wydatki planowane do poniesienia przez ten organ w 2028 r. - powiększone o tę kwotę) oraz przesunięciem planowanych do poniesienia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w 2023 r. wydatków na 2024 r. i przeniesieniu części planowanych do poniesienia przez GDDKiA wydatków z 2028 r. na 2025 r. (49 mln 250 tys. 485 zł).

"Ponadto po analizie zakresu wykonanych i planowanych do wykonania prac realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad uznano za konieczne rozszerzenie zakresu prac planowanych do sfinansowania w 2025 r. o roboty budowlane w zakresie połączenia z drogą ekspresową S6 w celu zapewnienia jednolitych standardów ruchu" - dodano.

W wykazie podkreślono, że "zaproponowane w projekcie uchwały zmiany nie mają wpływu na łączny limit wydatków z budżetu państwa przewidziany w programie na przygotowanie i realizację opisanych w nim inwestycji".

Przypomniano, że program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z budową na Pomorzu elektrowni jądrowej został ustanowiony uchwałą rządu 20 czerwca br. Program objął swoim zakresem zaplanowanie, zaprojektowanie oraz budowę inwestycji infrastrukturalnych w województwie pomorskim w latach 2023-2029. Łączny limit na jego wykonanie określono na 4 mld 761 mln 777 tys. 307 zł.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska tłumaczyła w rozmowie z PAP po przyjęciu programu przez rząd, że przewiduje on m.in. budowę specjalnego pirsu, czyli konstrukcji hydrotechnicznej o długości ok. 1100 m, która ma służyć budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Informowała wówczas, że budowa pirsu ma być zakończona w 2028 roku, a koszt tej inwestycji to nieco ponad 900 mln zł.

Program przewiduje ponadto rozbudowę niezbędnej infrastruktury kolejowej na Pomorzu, dróg, a także niezbędnej infrastruktury energetycznej.

W ubiegłym tygodniu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymała od wojewody pomorskiego decyzję lokalizacyjną dla projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dzięki temu PEJ otrzymała prawo do dysponowania terenem na potrzeby prac przygotowawczych, oraz budowy i późniejszej eksploatacji elektrowni. Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa PEJ jest inwestorem i będzie operatorem elektrowni.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, posiadającej 3 reaktory AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MWe, na obszarze gminy Choczewo w lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino".

Lokalizacja Lubiatowo-Kopalino została wskazana jako preferowana przez spółkę PEJ w 2021 r. W 2023 r. uzyskała dla swojej inwestycji na Pomorzu decyzję zasadniczą oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2033 r. miałby ruszyć pierwszy jej blok o mocy około 1250 MW. Kolejne bloki mają być wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.