System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) ma zostać rozszerzony o 11 rodzajów odpadów, takich jak farby, lakiery czy kleje - przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany w poniedziałek na stronach RCL. Jak dodano, rozszerzenie SENT ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadowej.

W poniedziałek na stronach RCL opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów ws. towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Zgodnie z projektem chodzi o rozszerzenie systemu SENT o 11 rodzajów odpadów, jeżeli masa brutto przesyłki towarów jest równa lub przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa lub przekracza 1000 litrów. Inicjatywa w tej sprawie została zgłoszona przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

System SENT to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych utworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Dotyczy on np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa, a od lutego 2022 r. - przywozu do Polski odpadów. System monitoruje przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski.

Po zmianie przepisów zgłaszać trzeba będzie przewóz takich substancji jak: odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne; szlamy pochodzące z farb lub lakierów; szlamy wodne zawierające farby lub lakiery; odpady z usuwania farb lub lakierów; zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery; zmywacz farb lub lakierów; odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne; odpadowe kleje.

Z oceny skutków regulacji (OSR) i uzasadnienia projektu wynika, że nowe rozwiązania mają ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadowej. "Problem porzucania odpadów (np. pochodzenia chemicznego), zwłaszcza farb, lakierów, rozpuszczalników, klei, związany jest bezpośrednio z występowaniem w gospodarowaniu odpadami różnego rodzaju pośredników (podmiotów zbierających oraz pośredników w obrocie odpadami). Podmioty te nastawione są jedynie na osiągniecie szybkich zysków - oferują wytwórcom odpadów zaniżone ceny za odbiór odpadów, bez faktycznego zagospodarowania odpadów (odpady są porzucane, zakopywane lub spalane)" - wskazano.

Dodano, że wprowadzenie nadzoru nad przewozem odpadów niebezpiecznych w ruchu krajowym jest istotne ze względu na fakt, że koszt zagospodarowania takich odpadów jest wysoki, a ich porzucenie oddziałuje bardzo negatywnie na środowisko, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. "Dodatkowo porzucenie odpadów generuje koszty związane z uprzątnięciem tych odpadów i ich zagospodarowaniem w sposób bezpieczny dla środowiska. Koszty te najczęściej ponoszą samorządy lub państwo" - podkreślono w OSR projektu.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.