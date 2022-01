Projekt tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 trafił do Sejmu

Projekt tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, który zakłada m.in. obniżkę stawek VAT na żywność, gaz i nawozy do 0 proc., na prąd i ciepło do 5 proc. oraz na paliwo do 8 proc. trafił we wtorek do Sejmu - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej izby niższej.

Autor: PAP

Data: 11-01-2022, 18:31

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu - tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0 zakłada obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. Według wyliczeń Kancelarii Premiera, będzie to oznaczać obniżkę ceny paliwa na stacjach o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze.

Obniżka VAT na żywność

Tarcza antyinflacyjna 2.0 przewiduje też obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co - zdaniem Kancelarii Premiera - doprowadzi do oszczędności w gospodarstwach domowych średnio 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z projektem obniżony zostanie VAT na media: na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).

Tarcza zakłada również obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.

Z informacji podanej przez premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że tarcza antyinflacyjna 2.0 ma wejść w życie 1 lutego.