Projekt ustawy antykorupcyjnej pojawi się na najbliższym Sejmie

Z tego, co mi wiadomo, projekt ustawy antykorupcyjnej pojawi się na najbliższym posiedzeniu Sejmie - poinformował w środę przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber pytany o współpracę z ugrupowaniem Pawła Kukiza.

Autor: PAP

Data: 01-09-2021, 17:13

Projekt ustawy antykorupcyjnej pojawi się na najbliższym Sejmie /fot. CBA

Schreiber pytany w Sejmie, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15, odpowiedział, że to będzie decyzja marszałek Elżbiety Witek i Prezydium Sejmu. "Ale z tego, co mi wiadomo, to tak - takie są plany" - dodał.

Podziękował też, za troskę, kiedy przypomniano mu w rozmowie, że zarówno sam lider ugrupowania Paweł Kukiz mówi w wywiadach, że jeśli ten projekt nie będzie przegłosowany, to posłowie jego koła nie będą głosować razem z PiS.

Na uwagę, że posłowie Kukiz'15 oczekują, że PiS wywiąże się z umowy, która została zawarta na przełomie maja i czerwca pomiędzy PiS i Kukiz'15, Schreiber odparł: "Oczywiście, pacta sunt servanda". Zaprzeczył też, jakoby politycy Kukiz'15 mieliby być oni zwodzeni.

Pytany o kolejne projekty ustaw Kukiz'15, Schreiber przyznał, że w Sejmie są złożone jeszcze dwa. Chodzi o ustawy konopne dotyczące m.in. marihuany medycznej i konopi siewnych. "Byłoby to niestosowne, gdybym się wypowiadał i ustalał harmonogram Sejmu" - powiedział pytany o ich dalszy los na posiedzeniu Izby.

W środę poseł Kukiz-15-Demokracja Bezpośrednia Jarosław Sachajko spotkał się w Sejmie z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim z PiS. "Byłem dzisiaj u marszałka, żeby się upewnić, że te ustalenia, które poczyniliśmy jakiś czas temu będą przestrzegane, czyli że ustawa antykorupcyjna 15 września będzie miała swoje drugie i później trzecie czytanie na tym Sejmie i pan marszałek zapewnił mnie, że nic się nie zmienia i ta ustawa będzie procedowana" - przekazał PAP poseł.

Najbliższe planowane posiedzenie Sejmu ma się odbyć w dniach 15-17 września.

Głównym celem propozycji projektu ustawy antykorupcyjnej jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję. Projekt zakłada m.in. pozbawianie praw publicznych osób skazywanych za przestępstwa korupcyjne i zakaz zajmowania przez nie stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Projekt jest po pierwszym czytaniu.